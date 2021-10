Zeitzeichen

Erich Mielke kennengelernt

Lichtenstein hat einen besonderen Bezug zum ostdeutschen Regime. Geboren wird er am 1. Dezember 1911 in eine jüdische Familie in Berlin. Als Jugendlicher schließt er sich den Kommunisten an. Damit wird er im Nationalsozialismus gleich doppelt verfolgt. Mit seiner Frau flüchtet er in die Schweiz.