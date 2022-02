Zeitzeichen

Möglichst exakt messen

Günthers Unruhe ist Zeichen eines solchen Konflikts. Das Spielzeug reizt ihn, die Drähte halten ihn ab. Diese Konstellation bestimmt seinen Weg: Der Junge entscheidet sich, über die Absperrung zu klettern. So löst er den Konflikt zwischen Begehren und vermeintlicher Unerreichbarkeit.

Der 1890 in der Provinz Posen geborene Lewin will bei seinen Forschungen psychische und soziale Kräfte beschreiben - und zwar möglichst so exakt wie Naturwissenschaftler Messwerte angeben. Schon als Schüler ist er besonders gut in Physik und Mathematik.

Flucht in die USA

Der Sohn jüdischer Eltern studiert zunächst Medizin. Da ihm beim Präparieren von Leichen schlecht wird, wechselt er zu Philosophie und Psychologie. In seinen Filmen dokumentiert Lewin immer wieder, wie sehr Kinder von ihrer Umwelt - dem sozialen Feld - geprägt werden.

Das widerspricht der Ideologie der Nationalsozialisten diametral, die von biologistischen Faktoren wie "Volkszugehörigkeit" und "Blut" schwafeln. Lewin flieht 1933 mit Frau und Kindern in die USA . Dort kann er an der Universität von Iowa weiterarbeiten.

Führungsstil, Feedback, Gruppendynamik

Neben Entwicklungs- und Erziehungsfragen befasst sich Lewin auch mit Führungsstilen. Seine Erkenntnis: In autoritär geführten Gruppen sind Kinder unproduktiver, als ihn demokratisch geführten Gruppen, in denen Kinder mitwirken können und nicht Befehlen gehorchen müssen.