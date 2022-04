Zeitzeichen

Text

Als am 27. April 1972 SPD -Kanzler Willy Brandt die Abwahl droht, fiebert die Republik mit. Menschen verfolgen die Debatte am Radio und im Fernsehen. Ganze Belegschaften treten in den Ausstand oder kommen in Rot gekleidet zur Arbeit, um ihre Solidarität mit Brandt zu bekunden. Der Historiker Bernd Rother zählt 400.000 Menschen, die sich an Protesten beteiligen.