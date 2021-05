Zeitzeichen

"Zwölf Wochen - Mund an Mund und Stirn an Stirn - sah ich ein Splitter Glück die Zukunft weben." 1947 schreibt die Schriftstellerin Klara Blum in Paris ein Gedicht über ihre große Liebe. Sie hat im November 1937 in Moskau den chinesischen Theaterregisseur Zhu Xiangcheng kennengelernt. Eine intensive, kurze Beziehung. Mitte April 1938 verschwindet Zhu spurlos. Seither sucht sie ihn.

Klara Blum ist die Tochter eines jüdischen Gutsbesitzers, die am 27. November 1904 in Czernowitz geboren wird. Damals gehört die Stadt noch zu Österreich-Ungarn. Mit etwa neun Jahren zieht sie mit ihrer Mutter nach Wien, wo sie aufwächst und Psychologie studiert. Danach arbeitet sie als Privatlehrerin und Journalistin.

Suche in der Sowjetunion

1929 tritt Klara Blum zunächst in die SPÖ ein. Später wird sie Kommunistin. 1933 macht sie bei einem Wettbewerb der "Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller" mit - und gewinnt ein Reisestipendium für die Sowjetunion.

Aus den geplanten zwei Monaten werden am Ende elf Jahre. Nachdem ihr chinesischer Geliebter verschwunden ist, sucht sie ihn zunächst erfolglos in der Sowjetunion. Aufgrund der stalinistischen Säuberungen darf sie weder schreiben noch das Land verlassen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelangt sie nach Frankreich.