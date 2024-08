17.08.1959: Das Jazz-Album "Kind of Blue" von Miles Davis erscheint

WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 18.08.2099. WDR 5.

Warum gerade " Kind of Blue " mit weit mehr als fünf Millionen verkauften Exemplaren so erfolgreich ist,

" mit weit mehr als fünf Millionen verkauften Exemplaren so erfolgreich ist, wie Miles Davis wenige Tage nach dem Erscheinen der Platte von einem Polizisten schwer verletzt wird,

wenige Tage nach dem Erscheinen der Platte von einem Polizisten schwer verletzt wird, welche Folgen eine rassistische Attacke für die Karriere von Davis hat,

hat, weshalb sein cooles Auftreten mit italienischen Anzügen und Krawatten ein Vorbild für viele junge Schwarze ist,

aus welcher Familie der Musiker stammt.

Nils Wülker (Jazztrompeter)

Ali Askin (Komponist)

, 2. März 1959: Ein Montagnachmittag im-Tonstudio an der 30. Straße. Derund Trompeterbringt seinen Musikern nur ein paar flüchtige Notizen mit - auf losen Zetteln. Dann geht es los mit der Aufnahme zu einem Stück, das noch nicht einmal einen Titel besitzt.Zwei Mal unterbricht der Produzent die Aufnahme, dann spielen Pianistund Kontrabassistdas Intro, das das berühmteste Album der-Geschichte einleitet: "".Weilund seine Musiker bei der ersten Aufnahmesession nicht fertig werden, braucht es eine zweite. Am 22. April 1959 sind dann alle fünf Stücke für die-Platte fertig. Nur wenige Wochen später wird das Album veröffentlicht: am 17. August 1959.