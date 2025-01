25.01.555: Geburtsjahr von Khadija, Frau des islamischen Propheten Mohammed

WDR Zeitzeichen. . 14:18 Min. . Verfügbar bis 26.01.2099. WDR 5.

wie Mohammed für Khadija zunächst als Karawanenführer arbeitet,

welche gesellschaftlichen Konventionen Khadija und Mohammed brechen,

warum Khadijas wirtschaftliche und persönliche Stärke für Mohammeds Aufstieg entscheidend ist,

wie sie wesentlich dazu beigeträgt, dass es den Islam überhaupt gibt,

weshalb ihre Rolle trotz ihrer Bedeutung lange unterschätzt und unerzählt bleibt.

In Mekka ist Khadija eine reiche und angesehene Kauffrau. Der junge Mohammed ist ihr Angestellter. Trotz eines Altersunterschieds von etwa 15 Jahren bietet sie ihm die Ehe an - ein ungewöhnlicher Schritt für die damalige Zeit. Ihre Partnerschaft ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen.Als Mohammed im Jahr 610 seine erste Offenbarung empfängt, ist Khadija die erste, die an ihn und seine Mission glaubt. Sie stärkt ihm den Rücken und nutzt ihren Einfluss, um ihn vor den Feinden seiner Botschaft zu schützen. Erst nach ihrem Tod 619 ändert sich Mohammeds Leben radikal. Bis dahin bleibt sie seine einzige Frau: Khadija - eine Frau, deren Vermächtnis die Geschichte des Islam maßgeblich prägt und die doch von den Geschichtsschreibern vergessen wird.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Marfa HeimbachRedaktion: Matti HesseTechnik: Sarah Fitzek