ZeitZeichen

Doch kurz vor Ende der 15. Runde wird Jupp Elze so schwer getroffen, dass er in seiner Ringecke zusammenbricht. Er fällt ins Koma und wacht nie mehr auf. Am 20. Juni erliegt der 28-Jährige einer Gehirnblutung.

Die letzte Chance

Vier Jahre zuvor tritt Elze mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft die Nachfolge des Kölner Box-Idols Peter "de Aap" Müller an.