Zeitzeichen

18. Januar 1887 - Erste Herstellung von Amphetamin

Am 18. Januar 1887 brodelt es in den Laboren der heutigen Humboldt-Universität in Berlin. Lazar Edelneanu, gebürtiger Rumäne und Student der Chemie, experimentiert für seine Doktorarbeit "Über einige Derivate der Phenylmetacrylsäure und Phenylisobuttersäure" .