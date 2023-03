ZeitZeichen

Selbstmordversuch, Zwangsarbeit, Scheidung

Seine Lage erscheint ihm in den folgenden Jahren zunehmend ausweglos, was 1938 in einem Selbstmordversuch gipfelt. Er überlebt zwar, aber sein Leben bleibt eine einzige Demütigung. Ab 1939 ist er Zwangsarbeiter auf einem Schuttplatz. Ende 1942 lässt sich das Ehepaar Hirsch zum Wohle der Kinder scheiden.

Am 1. März 1943 steigt er in einen Zug zum - wie es amtlich heißt - " Arbeitseinsatz im Osten ". Endstation: Auschwitz-Birkenau. Bei einem Zwischenstopp in Dortmund gelingt es Hirsch am 3. März 1943 noch die Karte an seine Tochter abzuschicken, danach verliert sich seine Spur. Das Eingangsbuch des Konzentrationslagers nennt für den nächsten Tag 150 Männer, der Name Julius Hirsch ist nicht darunter. Wahrscheinlich wird er direkt nach Ankunft des Transports ermordet.