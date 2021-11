Zeitzeichen

Er bezichtigt seine Ärztekollegen der " Helden-Chirurgie " und nennt die gängigen Krebstherapien " Verstümmelungs-Strategie ". Das traditionelle Arzt-Patienten-Verhältnis vergleicht er mit der Beziehung eines Herren zu seinem Knecht und er setzt sich für Sterbehilfe ein. Der Arzt Julius Hackethal eckt an. Immer wieder sucht er die Auseinandersetzung mit der aus seiner Sicht selbstgefälligen Schulmedizin und ihren angeblich überheblichen Protagonisten: den Ärztinnen und Ärzten.

Am 6. November 1921 kommt Karl Heinrich Julius Hackethal auf einem Bauernhof im thüringischen Eichsfeld zur Welt. Zu seinem strengen Vater hat er kein gutes Verhältnis, seine Mutter liebt er umso mehr. Sie möchte, dass er Landarzt wird, und vermittelt ihm ein Medizinstudium in Berlin. Bevor die Amerikaner nach dem Krieg einmarschieren, besorgt sich Hackethal 1945 durch Bestechung die Not-Approbation.

Erlanger Professorenstreit

Nach weiteren Fortbildungen wird er 1962 Professor am Uniklinikum Erlangen - ein Jahr später der erste Eklat: Er wirft seinem Vorgesetzten 138 Kunstfehler vor, die Hälfte davon mit tödlichem Ausgang. Nur aus Ehrsucht habe dieser mit zweifelhaften Methoden und ohne Rücksicht auf Verluste behandelt, so Hackethal. Der Professorenstreit geht zwar in die Medizingeschichte ein, aber für den Ankläger nicht gut aus: Das Gericht weist die Vorwürfe ab, Hackethal erhält eine einstweilige Verfügung. Das Ende seiner Hochschulkarriere.