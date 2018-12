Diät und Fitness

Geboren wird John Harvey Kellogg 1852 als Sohne eines Besenbinders und streng gläubigen Adventisten in Battle Creek im US -Bundesstaat Michigan. Er studiert Medizin, 1876 übernimmt er als 24-Jähriger das heruntergekommene Sanatorium seiner Geburtsstadt.

Schon da hat Kellogg eine Mission: Mit Mais und dem Prinzip des " hygienischen Essens " will er die Menschheit gesünder machen. Fleischliches ist konsequent verboten: sowohl in Form von Steaks als auch in Form von Sex. Kellogg selbst schläft von seiner Frau getrennt, seine vier Kinder sind adoptiert.

Bei seiner Arbeit setzt Kellogg auf obskure Therapien wie Elektroschwitzbäder oder Vibrationsstühle, aber auch, seiner Zeit voraus, auf Bewegungstherapien verschiedenster Art. Und auf Darmspülungen, um seine Patienten von Fett, Alkohol, Zucker, scharfen Gewürzen und Kaffee zu befreien.

Für die fettliebenden und teils auch fettleibigen Amerikaner ist " hygienisches Essen " ein Kulturbruch: Immerhin ist chronische Verstopfung, auch " Americanitis " genannt, eine Volkskrankheit.

Diät für Stars und Sternchen

Der Erfolg Kelloggs wird schon bald legendär. Henry Ford und Thomas Edison wollen sich von Kellogg ebenso kurieren lassen wie John D. Roosevelt, Scott Fitzgerald oder George Bernard Shaw. Nach dem Genuss von Kelloggs biologischem Ernährungsprogramm soll der Tarzan-Darsteller und Schwimmolympiasieger Johnny Weissmüller seinen eigenen Rekord gebrochen haben.

1902 zerstört ein Großbrand Kelloggs Sanatorium. Er baut es noch größer wieder auf. Erst die Weltwirtschaftskrise 1929 bricht dem exzentrischen Diät-Guru das Genick. John Harvey Kellogg, der am Ende seines Lebens zu obskuren Rassetheorien neigt, stirbt am 14. Dezember 1943 im Alter von 91 Jahren in Battle Creek.