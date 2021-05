Zeitzeichen

Mit dieser Grundidee wird der Mann mit dem Filzhut und der Anglerweste einer der bedeutendsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts.

Mit Fünf alles gesehen?

Geboren wird Beuys am 12. Mai 1921 in Krefeld. Groß wird er in Kleve. Schon mit fünf Jahren will er laut eigener Aussage aus dem Leben scheiden, weil er glaubt alles von der Welt gesehen zu haben,. Tatsächlich ist Beuys schon als Kind extrem neugierig, sammelt botanisches und zoologisches Wissen, das später in seine Kunst einfließt. Und er entwickelt schon früh ein Bewusstsein dafür, dass jede psychische Krise heilend zur erneuernden Auferstehung führt.

Vor dem Abitur brennt Beuys mit einem Wanderzirkus durch. Dann entdeckt er die Skulpturen Wilhelm Lehmbrucks und kommt durch ihn zur Plastik. Aber zunächst meldet er sich 1940 zur Luftwaffe, vier Jahre später stürzt er als Bordfunker mit seiner Stuka über der Krim ab. Die Legende, dortige Tataren hätten ihn 14 Tage lang mit Fett und Filz gesund gepflegt, rechtfertigt im Nachhinein seine Energie und Wärme spendenden Lieblingsmaterialien.

Von der Depression zur Professur

1951 wird Beuys Meisterschüler bei Ewald Mataré, für den er unter anderem an der "Pfingsttür" am Südportal des Kölner Doms arbeitet. Aus einer Depression wegen Liebeskummer und Erfolglosigkeit findet er auf dem Hof der Familie van der Grinten am Niederrhein heraus. Deren Söhne werden auch seine ersten Sammler.

1957 zieht Beuys nach Kleve, zwei Jahre später heiratet er Eva-Maria Wurmbach, die bis heute seinen Nachlass verwaltet. 1961 wird er Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, wo Katharina Sieverding, Blinky Palermo und Jörg Immendorff seine Schüler sind.