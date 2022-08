Zeitzeichen

"Die natürliche Freiheit des Menschen bedeutet, dass er frei ist von jeder höheren Gewalt auf Erden und nicht dem Willen oder der gesetzgebenden Gewalt eines Menschen untersteht, sondern allein das Gesetz der Natur zu seinem Rechtsgrundsatz erhebt" , heißt es bei Locke.

Eigentum und Freiheit

Leben, Freiheit, Glückseligkeit - zwar ist bei Locke nicht von Glück die Rede, sondern von Eigentum, "property" . Thomas Jefferson ersetzt in der berühmten Trias der Unabhängigkeitserklärung "property" durch "pursuit of happiness" . Was für ihn aber gar keinen Unterschied macht. Eigentum und Glück sind im Kern ein und dasselbe, das eine ohne das andere nicht denkbar, eine Auffassung, die in die nationale DNA der USA eingegangen ist. Ebenso wie die Idee, dass Freiheit und Eigentum einander bedingen. Formuliert hat sie John Locke.

Im 17. Jahrhundert ist ein solches Denken völlig neu - und epochal. Damals entsteht die frühkapitalistische Marktgesellschaft. Der Freiheitsapostel John Locke hat kein Problem damit, in den Sklavenhandel zu investieren und damit Geld zu verdienen. Als Besitzlose haben Sklaven nach seiner Vorstellung gar kein Anrecht auf Freiheit. Der moderne Wirtschaftsliberalismus hält auch kein Glücksversprechen bereit etwa für das lohnabhängige Industrieproletariat, das keineswegs frei über den Ertrag seiner Arbeit verfügt.