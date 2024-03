21.03.1729: Wie John Law mit einem Papiergeldsystem Frankreich retten wollte

WDR Zeitzeichen. . 14:43 Min. . Verfügbar bis 22.03.2099. WDR 5.

"Das Verlangen nach Gewinn ist das wahre Motiv für das Vertrauen."

John Law

Boomen

Law

Law

Wie Law das Vermögen seines Vaters verspielte,

wie ihm die damals neue Wahrscheinlichkeitsrechnung reich machte,

wie er den Aktienmarkt zum Kochen brachte,

wie er auch den französischen Staat (vorerst) vor der Pleite bewahrte,

wie es nach dem Finanzcrash in Frankreich weiterging.

Professorin Friedrun Quaas (Uni Leipzig)

So lautet der Schlüssel des Finanz-Systems, das der schottische Nationalökonomzu Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelt. Gold und Silber, so seine Überzeugung, lähmten die Wirtschaft, Papiergeld dagegen bringe sie zumverkauft das Papiergeld als Wunderwaffe gegen die immer häufiger anzutreffende galoppierende Staatsverschuldung.kombiniert die Ideen zu verschiedenen Papiergeldsystemen, die in Europa kursieren. Grund und Boden erscheinen ihm dabei die ideale Deckung für das zirkulierende Papiergeld. Die Aktienkurse der 1717 gegründeten "Mississippi-Gesellschaft", gedeckt durch Grund und Boden in der Kolonie Louisiana, schnellen in die Höhe.Doch 1720 wird offenkundig, dass Louisiana kein El Dorado ist. Das Vertrauen der Anleger, das Herzstück des Law`schen Systems, sinkt. Es kommt zum Desaster. Law ist weit über das Ziel hinausgeschossen. Er hat den Markt nicht nur mit Aktien überschwemmt, sondern auch mit Papiergeld.Am 21. März 1729 stirbt John Law an einer Lungenentzündung. In den Augen der Nachwelt bleibt sein Ruf skandalumwittert. Für viele Wirtschaftswissenschaftler ist er aber weiter ein Ideengeber und experimentierfreudiger Vorläufer moderner Finanzsysteme.