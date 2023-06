ZeitZeichen

John Forbes Nash jr. ist einer der brillantesten Mathematiker der USA . Der junge Mann aus der Provinz ist extrem ehrgeizig, besitzt einen skurrilen Humor und ist stets auf der Suche nach Anerkennung. Sein Geist verliert zwischenzeitlich den Bezug zur Wirklichkeit, findet ihn aber schließlich wieder. So beschreibt ihn die Journalistin Sylvia Nasar in ihrer Nash-Biografie.

Genie mit sozialen Schwächen

Sein bewegtes Leben beginnt am 13. Juni 1928 in Bluefield, West Virginia. Seine Mutter fördert den kleinen John, wo es geht: Sie schickt ihn auf einen privaten Kindergarten, bringt ihm mit vier Jahren das Lesen bei und schult ihn ein Jahr früher ein. Aufgrund mangelnder Sozialkompetenz bleibt seine Begabung in der Schule jedoch lange unentdeckt.