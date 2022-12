ZeitZeichen

Erstes kommerzielles Konzert der Musikgeschichte

"Für einen Schilling durfte man sich jede Musik wünschen, die einem einfiel" , berichtet der Rechtsanwalt und Schriftsteller Roger North nach dem Besuch der neuartigen Veranstaltung. Dass Menschen aller Schichten gegen Eintritt Musik hören können, ist revolutionär.

Was genau beim ersten kommerziellen Konzert der Musikgeschichte gespielt worden ist, ist nicht bekannt. Vermutlich sind auch Stücke von Banister darunter. Er komponiert zum Beispiel Stücke für Violinen, Lauten und Blockflöten. Auch Theater-Musiken sind dabei. Sicher ist: Banisters erste Musik-Veranstaltung ist ein voller Erfolg. Er führt sie wöchentlich weiter und wird zum ersten Konzert-Unternehmer.

Vorläufer der Konzertgesellschaften

Sieben Jahre lang engagiert Banister reisende Solisten, mietet Säle, macht Werbung und bietet Musik als Dienstleistung an. Sein Geschäftsmodell verbreitet sich ab 1700 in ganz England. Es werden Konzertgesellschaften wie die "Academy of Ancient Music" oder die "Hannover Square Rooms" in London gegründet.

Auch auf den Kontinent entwickelt sich eine bürgerliche Kultur mit Theater- und Konzertgesellschaften wie etwa das "Große Concert" in Leipzig. Viele der heute bekannten Konzerthäuser werden erst im 19. Jahrhundert gebaut. Dazu gehören das Leipziger Gewandhaus, der Musikverein in Wien und das Concertgebouw in Amsterdam.

In Westminster Abbey

John Banister stirbt am 3. Oktober 1679 im Alter von ungefähr 54 Jahren in London. Sein Geburtsjahr ist nicht exakt überliefert. Begraben wird Banister in der Nähe von Georg Friedrich Händel, Henry Purcell und Queen Elisabeth I. in Westminster Abbey.