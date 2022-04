Zeitzeichen

Top in Dublin, Flop in London

Die Kirche portestiert gegen die Aufführung des Lebens Christi in einem weltlichen Theater. Doch Händel nimmt Kritikern den Wind aus den Segeln: Die Einnahmen gehen an Waisenhäuser und Hospitäler.

Händel will den grandiosen Dubliner Erfolg in London wiederholen, im Covent Garden Theatre. Den Ärger ahnend kündigt er nicht den "Messias", sondern "Ein neues geistiges Oratorium" an. Dennoch floppt das Oratorium in London zunächst.

Verspäteter Triumph auch in London

Erst Jahre später beginnt der Siegeszug des "Messias". 1750 wird die Benefiz-Aufführung in der Kapelle des Foundling Hospital zum triumphalen Erfolg. Seitdem wird das Oratorium dort jährlich aufgeführt, dann in ganz England, auf dem Kontinent und schließlich weltweit.

Georg Friedrich Händel stirbt im April 1759 und wird in der Londoner Westminster Abbey beigesetzt. Er gilt als nationales Musik-Heiligtum. Sein "Messias" wird zu einem Chor-Standardwerk in Konzertsälen und Kirchen, nicht nur zur Weihnachtszeit.

