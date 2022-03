Zeitzeichen

Der Pianist und Komponist Johann Ladislaus Dussek versucht sich auf allen drei Gebieten. Der Sohn eines Musiklehrers und einer Harfenistin, der am 12. Februar 1760 in Čáslav bei Prag geboren wird, ist so begabt, dass er seine Studien in Prag aufgibt und auf internationale Tourneen geht. Mit 19 gibt er sein erstes Konzert in den Niederlanden.

Affäre mit verheirateter Prinzessin

Konzerte bleiben nicht sein einziges Standbein. Er lässt sich beim polnisch-litauischen Fürsten Karol Stanisław Radziwiłł anstellen, der ein Schloss im heutigen Belarus hat. Doch Dussek verliebt sich in die Schwägerin des Fürsten, Prinzessin Sophie Friederike von Thurn und Taxis, und brennt mit ihr durch. Die Verbindung hält allerdings nicht lange.