ZeitZeichen

Badeunfall in Israel

Die vielen interkontinentalen Reisen belasten Kertész: "Das war eigentlich viel strapaziöser - und zwar nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist, für die Konzentration, die für den Dirigenten natürlich die allererste Ordnung und Größenordnung darstellt."

Kertész entschließt sich, zurück nach Deutschland zu gehen. Er wird zum neuen Chefdirigenten der Bamberger Symphoniker ernannt und soll seine Stelle im Herbst 1973 antreten. Doch dazu kommt es nicht. Bei einem Aufenthalt in Israel wird er am 16. April 1973 am Strand der Stadt Kfar Saba von einer Strömung ins Meer hinausgetrieben und ertrinkt mit 43 Jahren. Begraben wird István Kertész auf dem Kölner Melaten-Friedhof.

Autor des Hörfunkbeitrags: Christoph Vratz

Redaktion: Gesa Rünker

