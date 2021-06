Zeitzeichen

"Krebs ist eine uralte, einst nur hinter vorgehaltener Hand erwähnte Krankheit - ein todbringendes, dauernd seine Form veränderndes Wesen." Das schreibt der New Yorker Onkologe und Sachbuchautor Siddhartha Mukherjee in "Der König aller Krankheiten", seiner preisgekrönten Kulturgeschichte des Krebses.

Die Basis allen Lebens ist die Zellteilung. So kann unser Körper wachsen, sich anpassen und sich selbst reparieren. Krebszellen tun all das auch, aber unkontrolliert - und befallen dabei immer mehr gesundes Gewebe. Wenn wir an einem Tumor erkranken, hat das Immunsystem versagt.

Gegen Krebs impfen

Seit vielen Jahrzehnten werden Tumore dreifach therapiert: chirurgisch entfernt, strahlentherapeutisch zerstört oder mit Medikamenten bekämpft. Es gibt aber auch Therapien, die unsere Immunabwehr auf den Krebs hetzen wollen. Ihr Ziel ist es, den Körper durch eine Impfung fit zu machen.

An dieser Idee arbeiten an der Universität Mainz ab 2001 eine Handvoll Forscher. Darunter sind Uğur Şahin und Özlem Türeci, die später die Firma Biontech gründen und einen Corona-Impfstoff entwickeln. Doch zuvor müssen sie die Frage lösen: Wie lernt der Körper, was er bekämpfen muss?

Antwort aus Mainz