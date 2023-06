ZeitZeichen

" Los jetzt, es sind nur drei. Die hauen wir um! " Mit diesen Worten beginnt laut Zeugenaussagen einer der schwärzesten Momente in der deutschen Fußballgeschichte. Hooligans jagen nach einem WM-Spiel in Lens Polizisten und prügeln auf den französischen Gendarmen Daniel Nivel ein. In nur zwei Minuten zerstören die Täter das Leben eines Mannes und dessen Familie.