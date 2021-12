Zeitzeichen

Doch Adolf Hitler stoppt die Hinrichtung, er will keine Märtyrerin schaffen. Die Widerstandskämpferin wird heimlich nach Deutschland gebracht. Das spurlose Verschwinden soll auf die Französinnen und Franzosen abschreckend wirken.

Neue Strategie

Hitler macht daraus eine neue Strategie. Denn seit dem deutschen Einmarsch in die Sowjetunion nimmt der Widerstand in den besetzten Gebieten in West- und Nordeuropa zu. Nach dem Bruch des Hitler-Stalin-Paktes sind vor allem in Frankreich verstärkt Kommunisten aktiv.