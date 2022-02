Zeitzeichen

Für eine Million Mark

Eine Hehler-Kette kommt in Gang. Schließlich bietet ein Händler den angeblich aus der Bronzezeit stammenden Hortfund an und schickt Fotos davon an Museen. Der Preis für das Ensemble beträgt jetzt eine Million Mark. Mitgeliefert wird eine grobe geografische Angabe zum Fundort: "in der Nähe des Kyffhäusers, Sachsen-Anhalt".

Angeboten wird der Fund auch dem Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Dessen Direktor benachrichtigt den zuständigen Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt, Harald Meller. Er entscheidet sich dagegen, den Fund anzukaufen. Schatz- und Raubgräberei soll nicht belohnt werden.