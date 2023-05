ZeitZeichen

Erstmals tritt AIDS 1981 ins öffentliche Bewusstsein. Die US -Gesundheitsbehörde CDC registriert eine merkwürdige Zunahme von Erkrankungen, die üblicherweise bei Patienten mit stark geschwächtem Immunsystem auftreten. Besonders bei jungen homosexuellen Männern wird eine Häufung dieser Erkrankung festgestellt.

Überall auf der Welt versuchen Wissenschaftler, eine Erklärung dafür zu finden. In der Fachzeitschrift "Science" erscheinen am 20. Mai 1983 gleich vier Artikel zum Thema. Einer von ihnen stammt von einer Forschergruppe am Institut Pasteur in Paris. Sie beschreiben darin ein Retrovirus, das aus einem geschwollenen Lymphknoten eines Patienten entnommen worden ist.