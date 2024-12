05.12.1484: Die Hexenbulle von Innozenz VIII. erscheint

WDR Zeitzeichen. . 14:35 Min. . Verfügbar bis 06.12.2099. WDR 5.

dass sogar Bischöfe sich über die Existenz von Hexen uneins sind,

dass Papst Innozenz mindestens 16 Kinder hat und welchen Einfluss das auf sein Streben nach Macht hat,

wie ihm dabei Ideologie, Aberglaube und Frauenfeindlichkeit in die Karten spielen,

warum die Opferzahlen der Hexenverfolgung gerade im deutschsprachigen Raum so hoch sind,

und wie die Hexenprozesse auch durch gezielte Fälschungen und den Missbrauch von wissenschaftlichen Gutachten legitimiert werden.

Dr. Peter Arnold Heuser, Zentrum für Historische Friedensforschung, Universität Bonn

Mit den Worten "Summis desiderantes affectibus", was so viel bedeutet wie "In unserem sehnlichsten Wunsch", fordert Papst Innozenz VIII. die konsequente Bekämpfung von Zauberei und Hexerei. Am 5. Dezember 1484 erlässt er dazu ein Dokument, das die Grundlage für zahllose Hexenprozesse in Europa bildet: die sogenannte Hexenbulle.Das Papstschreiben richtet sich direkt an die Kirche und fordert alle Geistlichen auf, die Arbeit der Inquisitoren bei der Jagd nach Hexen zu unterstützen. Es ist der Auftakt zu einer dunklen Ära der Verfolgung, in der düstere Abhandlungen über Hexerei, wie der berüchtigte "Hexenhammer" des Inquisitors Heinrich Kramer, weite Verbreitung finden.Die Hexenbulle trägt maßgeblich dazu bei, dass die Ideologie hinter den Hexenprozessen gefestigt wird, und entfacht eine Welle von Verdächtigungen und Anklagen. Bis zu 50.000 Menschen sterben im Zuge der Hexenverfolgung in Europa - meist Frauen, die verbrannt, geköpft oder auf andere grausame Weise getötet werden.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Marko RösselerRedaktion: Christoph Tiegel und Frank ZirpinsTechnik: Sarah Fitzek