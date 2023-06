Die "1. Currywurst Braterei der Welt" wird zum Renner. Herta Heuwer lässt sich ihre spezielle Mixtur Jahre später unter dem Namen "Chillup" patentieren. Bis 1979 verkauft Heuwer ihre Currywurst, dann schließt sie das Geschäft. Sie stirbt 1999 und nimmt das Rezept mit ins Grab.

Streit um die Wiege der Currywurst

Herta Heuwer aus Berlin ist eine resolute Frau, die sich nichts gefallen lässt, vor allem, wenn es um die Wurst geht, wenn andere ihr die Erfindung der Currywurst-Soße streitig machen wollen.

Tatsächlich wird noch lange nach Herta Heuwers Tod darüber gestritten, wer die Currywurst erfunden hat, beziehungsweise, wo sie erfunden wurde. Im Rennen sind auch Hamburg und das Ruhrgebiet.

Gedenktafel für Herta Heuwer und ihre Imbissbude

Aber in Berlin-Charlottenburg erinnert an der Kantstraße, Ecke Kaiser-Friedrich-Straße eine Gedenktafel an Herta Heuwer, ihre Imbissbude und die legendäre Soße: .

Für Herta Heuwer gibt es keine Zweifel

Für Herta Heuwer gibt es keinen Zweifel an ihrer Urheberschaft.

"Ich bin die Erfinderin der Currywurst und der Currysoße und jedenfalls meine Soße und meine Wurst waren nur einmalig. So Punkt. Ich habe gesprochen." Herta Heuwer

Autor des Hörfunkbeitrags: Ulli Schäfer

Redaktion: Gesa Rünker

Programmtipps:

ZeitZeichen auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 30. Juni 2023 an Herta Heuwer. Das ZeitZeichen gibt es auch als Podcast.

ZeitZeichen am 01.07.2023: Vor 205 Jahren: Geburt des ungarischen Gynäkologen Ignaz Semmelweis.