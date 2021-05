Zeitzeichen

8. Mai 1541 - Hernando de Soto erreicht als erster Europäer den Mississippi

Mit der größten Expeditionsarmee des 16. Jahrhunderts landet Hernando de Soto 1539 in Florida. In der Hoffnung auf unermessliche Goldfunde will er die unbekannten Regionen im Süden Nordamerikas erforschen und für Spanien in Besitz nehmen. Doch statt der Schätze findet er am Mississippi den Tod.