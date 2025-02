24.02.1810: Der Naturforscher Henry Cavendish stirbt in London

WDR Zeitzeichen. . 14:50 Min. . Verfügbar bis 25.02.2099. WDR 5.

welche eigentümlichen Eigenheiten Henry Cavendish auszeichnen,

was ihn mit seinem Vater alles verbindet,

auf welche Weise Cavendish das Element Wasserstoff isoliert,

was Stromschläge von Zitterrochen mit Cavendishs Händen zu tun haben,

wie er sich mit seiner Zurückhaltung um Entdeckerruhm bringt.

Henry Cavendish arbeitet in einer Zeit, bevor es Chemie, Physik und Biologie gibt. Die Unterscheidung verschiedener wissenschaftlicher Bereiche existiert noch nicht. Der Brite beschäftigt sich deshalb mit allem, was damals interessant ist. Zum Beispiel mit der Frage: Was wiegt die Welt?Genau genommen wiegt sie natürlich nichts, weil die Erde im Weltall schwebt und man keine Waage drunter schieben kann. Aber die Erde hat Masse. Seit Isaac Newton gibt es die Idee, dass man die Anziehungskraft einer großen Masse - wie einem Berg - nutzen könnte, um die Masse der Erde zu berechnen.Um diese zu bestimmen, entwickelt Cavendish eine sogenannte Torsionswaage - mit Erfolg: Das Cavendish-Experiment gilt als das der erste große Versuch der Experimentalphysik. Doch es ist zugleich Cavendishs letztes. Er stirbt am 24. Februar 1810 in London im Alter von 79 Jahren.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Martin HerzogRedaktion: Christoph Tiegel und Sefa Inci Suvak