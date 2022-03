Im Januar 1944 wird der Jurist festgenommen, weil er einen Bekannten vor einer drohenden Verhaftung gewarnt hat. Nach einem Jahr in Haft wird Helmuth James Graf von Moltke zum Tode verurteilt und am 23. Januar 1945 in Plötzensee gehängt.

Autorin des Hörfunkbeitrags: Almut Finck

Redaktion: David Rother

Programmtipps:

ZeitZeichen auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 11. März 2022 an Helmuth James Graf von Moltke. Das ZeitZeichen gibt es auch als Podcast.

ZeitZeichen am 12.03.2022: Vor 80 Jahren: Der Industrielle Robert Bosch stirbt in Stuttgart