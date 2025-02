22.02.1440: Helene Kottannerin - die Kammerfrau, die Ungarns Krone stiehlt

WDR Zeitzeichen. . 14:48 Min. . Verfügbar bis 23.02.2099. WDR 5.

mit welcher klugen Taktik sich Helene Kottannerin den Weg zur Krone bahnt,

wie Helene erst Diebin, dann Kindermädchen und später Schriftstellerin wird,

warum zunächst nicht Thronfolger Ladislaus, sondern der polnische König Wladislaw Herrscher über Ungarn wird,

vom plötzlichen Tod Ladislaus' und wer ihm auf den Thron folgt.

Prof. Julia Burkhardt (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Prof. Christina Lutter (Universität Wien)

Julia Burckhardt, Christina Lutter: Ich, Helene Kottannerin. Die Kammerfrau, die Ungarns Krone raubte (2023)

Was Helene Kottannerin sich für die Nacht vom 21. auf den 22. Februar 1440 vorgenommen hat, ist ungeheuerlich: Sie ist dabei, die ungarische Königskrone zu rauben. Ein waghalsiger, verrückter Plan. Und einer, der die europäische Geschichte verändern könnte, wenn er denn gelingt.Der besondere Clou: Es gibt einen Bericht über den Kronenraub, verfasst von Helene Kottannerin selbst. Es sind die frühesten deutschsprachigen Memoiren einer Frau, in denen Helene klarstellt: Das Ganze ist nicht ihre Idee, sondern die der ungarischen Königin Elisabeth. Diese hat vor kurzem ihren Mann verloren und will nun mithilfe der heiligen Krone ihrem ungeborenen Kind die Thronfolge sichern. Das klappt schließlich - doch Ladislaus‘ Königsherrschaft ist nur von kurzer Dauer.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Maren GottschalkRedaktion: Carolin Rückl und David RotherTechnik: Sascha Schiemann