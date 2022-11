ZeitZeichen

Das Sprechen in und mit der Musik ist eines der Ideale von Schütz, der sich im 17. Jahrhundert intensiv mit christlicher Chormusik auseinandersetzt. Er gestaltet auch symbolhafte Zahlen musikalisch - wie beispielsweise die Zahl Drei, die für das göttliche Prinzip steht. Wenn Schütz von Gott spricht oder von Jesus oder von etwas, was mit der Trinität zu tun hat, fügt er an diesen Stellen Dreier-Takte ein.

Hofkapellmeister in Dresden

Geboren wird Heinrich Schütz im Oktober 1585 in Köstritz bei Gera. Als der Landgraf Moritz von Hessen-Kassel in Weißenfels im Gasthof des Vaters übernachtet, bietet er den Eltern an, Heinrich an seinem Hof erziehen zu lassen. Daraufhin besucht der 13-Jährige die Fürstenschule in Kassel. Nach seinem Jurastudium an der Universität Marburg studiert Schütz beim italienischen Komponisten Giovanni Gabrieli in Venedig Orgel und Komposition.