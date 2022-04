Zeitzeichen

Heinrich Lübke stammt aus Enkhausen, einem Dörfchen im Hochsauerland. Der Vater ist Schuhmacher und kleiner Landwirt. Nach dem Abitur in Brilon fängt Heinrich Lübke ein Studium an, das er wegen des Ersten Weltkriegs abbricht. Er nimmt als Freiwilliger am Krieg teil.

Nach dem Krieg studiert Lübke Volkswirtschaft, Boden- und Verwaltungsrecht in Berlin und Münster. Er wird in der Weimarer Republik Funktionär der "Deutschen Bauernschaft" . Anfang der 1930er-Jahre geht er als Vertreter der katholischen Zentrumspartei in den Preußischen Landtag.