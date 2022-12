ZeitZeichen

1950 bekommt er den ersten Preis der Gruppe 47 zugesprochen, für Gedichte, die in der Sammlung "Botschaften des Regens" erscheinen. Eich prägt nicht nur die Lyrik der 1950er- und 1960er-Jahre, sondern mit einer ganzen Reihe von bedeutenden Stücken auch die Kunstform des Hörspiels.

Wütende Anrufe beim Sender

Mit seiner kargen, eindringlichen Lyrik wird Eich bekannt

Die Sendung seines Stücks "Träume" im NWDR am 19. April 1951 löst eine gewaltige Protestwelle aus. Das Hörspiel besteht aus fünf Szenen, rätselhaft, verstörend, Träume von Menschen in Gütersloh, Moskau, New York, China und Australien. Im ersten wird eine Familie eines Nachts grundlos verhaftet, in einen dunklen Güterwaggon gesperrt, der immer schneller an einen unbekannten Ort rollt. Wütende Anrufe gehen daraufhin beim Sender ein.