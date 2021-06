Zeitzeichen

Nationalsozialismus und Vielvölkerstaat

Geboren wird Bachmann als Tochter eines Volksschullehrers am 25. Juni 1926 in Klagenfurt. Der Vater tritt früh in die NSDAP ein, rückblickend wird die Autorin den " Schmerz " beim Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt als Anfang ihrer Erinnerung und als biographischen Auslöser ihres Schreibens deklarieren.

Einen vielsprachigen Gegenentwurf findet Bachmann im Kärntner Gailtal im Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien, in dem sie einen Gutteil ihrer Kindheit verbringt. Der Nationalsozialismus und seine mangelhafte Aufbereitung in der Nachkriegszeit wird ebenso ein Pol ihrer Literatur wie die Utopie eines gewaltfreien Miteinanders der Völker.

Erklär mir, Liebe

Nach ihrem Studium Philosophie, Psychologie, Germanistik und Jurisprudenz in Graz, Wien und Innsbruck promoviert Bachmann 1950 mit einer kritischen Arbeit über Martin Heidegger und lebt danach in Paris, London, Rom, Berlin, München und Zürich. Da ist sie bereits dem Dichter Paul Celan begegnet, mit dem sie ab 1948 eine ebenso leidenschaftliche wie verzweifelte, von langen Zeiten der Trennung unterbrochene Liebe verbindet.