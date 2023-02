ZeitZeichen

Unterstützung der Nationalsozialisten

Weniger rühmlich ist die Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Die Massenentlassung der jüdischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nur der Anfang gewesen. An den Instituten wird unter anderem ideologisch gefärbte Rassenforschung betrieben sowie Waffensysteme und Massenvernichtungswaffen entwickelt.

Es werden Menschenversuche durchgeführt, auch an Kindern. Zudem werden Gehirne von kranken und behinderten Menschen, die in den Tötungsanstalten des Regimes ermordet worden waren, für die Forschung genutzt – auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst in den 1990er Jahren beginnt die wissenschaftliche Aufarbeitung der Forschung im Dienst der Nationalsozialisten.

Gründung der Max-Planck-Gesellschaft

Entdecker der Quantenenergie: Max Planck

Nach dem Zweiten Weltkrieg drängen die Alliierten auf einen Neuanfang der außeruniversitären Forschung in Deutschland. Der Physiker und Nobelpreisträger Max Planck wird zum Namensgeber der neuen Gesellschaft. Zunächst in der britischen Zone eingerichtet, wird die heutige "Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V." am 26. Februar 1948 in Göttingen offiziell gegründet.

Der Kampf und wissenschaftliche Talente

Wie schon zu Anfang des Jahrhunderts beschäftigt ihren ersten Präsidenten, den Chemiker und Nobelpreisträger Otto Hahn, die Sorge um den Wissenschaftsstandort Deutschland: " Wir haben durch den Krieg einen ganzen großen Teil unserer jungen Leute, die als Nachwuchs auch für die Wissenschaft infrage gekommen wären, verloren." Andere Talente sind vor Nazi-Deutschland geflohen oder nach Kriegsende ins Ausland gegangen.

Neue Forschungsgebiete

Die junge Max-Planck-Gesellschaft muss sich auch inhaltlich neu ausrichten. Die Vorgängerin war in hohem Maße in militärische Entwicklungen involviert. "Das waren natürlich Themen, die auch durch die alliierten Forschungsverbote nicht weiter verfolgt werden konnten", erklärt Florian Schmaltz, Historiker am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.

Statt mit Kernphysik beschäftigt sich das Institut für Chemie nun mit der Erdatmosphäre – und liefert ebenfalls bahnbrechende Erkenntnissen. Die Max-Planck-Chemiker tragen beispielsweise dazu bei, dass die Gefahren eines menschengemachten Klimawandel bereits vor Jahrzehnten erkannt werden.