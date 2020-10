Christiane Nüsslein-Volhard hat eine große wissenschaftliche Liebe: Drosophila melanogaster, die gemeine Taufliege. Sie ist das Haustier der Genetiker, denn sie ist klein, genügsam und leicht zu züchten. Sie überträgt keine Krankheiten und vermehrt sich recht zügig, sodass immer genug Versuchsmaterial im Labor vorhanden ist.

1910 entdeckt der US -Forscher Thomas Hunt Morgan unter seinen Exemplaren " die ersten Mutanten, die geänderte Strukturen in ihrem Körper zeigten ", sagt Nüsslein-Volhard. " Und dann hat sich die Fliege als das wunderbarste Objekt der Lehre von der Vererbung erwiesen ." Mit Hilfe der Taufliege erhält Nüsslein-Volhard am 9. Oktober 1995 gemeinsam mit Edward B. Lewis und Eric Wieschaus den "Nobelpreis für Physiologie oder Medizin".