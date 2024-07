30.07.1909: Gründung der Kosmetikfirma L’Oréal

WDR Zeitzeichen. . 14:10 Min. . Verfügbar bis 31.07.2099. WDR 5.

wie aus dem Färbeprodukt „Auréole“ der größte Kosmetikkonzern der Welt wird,

warum sich das Konzept Schönheit nicht von Körperpolitik trennen lässt,

warum der Konzern die politischen Aktivitäten des Firmengründers nicht aufarbeitet,

wie die Beautyindustie heute erfolgreich auf das Konzept "Influencermarketing" setzt,

und was daran problematisch ist.

Dr. Alexandra Karentzos, Humanwissenschaftliches Institut, TU Darmstadt

Ines Imdahl, Tiefenpsychologin und Marktforscherin

Stefanie von Albert, Douglas-Einkaufschefin

Am 30. Juli 1909 gründet der Chemiker Eugène Schueller in Paris eine kleine Firma, aus der sich L’Oréal entwickelt, heute der weltweit größte Beauty-Konzern. Schuellers innovative Haarfärbemittel revolutionieren die Branche und legen den Grundstein für ein Imperium, das mittlerweile Produkte von Marken wie Lancôme, Armani und Garnier vertreibt.Schönheit, was bedeutet das eigentlich? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit jeher und ist eng verbunden mit der Manipulation des äußeren Erscheinungsbildes. L’Oréal hat über die Jahrzehnte hinweg diesen Drang nach äußerer Schönheit erkannt und geformt.Es gibt auch ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Konzerns. Der Gründungsvater von L'Oréal sympathisiert in den 30er Jahren mit den Nationalsozialisten und dem Vichy-Regime. Vom Konzern wird das bis heute als "Privatsache der Familie" abgetan.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Kay BandermannRedaktion: Sefa-Inci Suvak