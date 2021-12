Zeitzeichen

Gründung in Paris

Heute spielt es im Grunde keine Rolle mehr, ob die offizielle Gründung in Paris am 20. Dezember 1971, am 21. oder sogar noch einen Tag später stattgefunden hat. Die "Médecins Sans Frontiers", die "Ärzte ohne Grenzen" – wie sich die neue Nothilfe nennt – sind am Anfang vor allem eine enthusiastische Idee. Fortan heißt es: improvisieren, Geld beschaffen, Fundraising und Kampagnen aufsetzen, damit die Not der Benachteiligten und Bedürftigen gelindert werden kann.

Auch wollen die die Mediziner nicht mehr über ihre Einsätze schweigen, so wie es ihnen das Rote Kreuz zuvor vorgeschrieben hatte. "Wenn man genau weiß, dass ein Flüchtlingslager eigentlich als Konzentrationslager für Menschen dient, die ermordet werden sollen, dann ist es unmöglich, einfach seinen Job als Arzt zu machen", erklärt der französische Arzt Claude Malhuret. "Behandeln und Bezeugen" werden zum Leitspruch der Organisation und ihren Helfern.

Die Katastrophen dieser Welt

Mechaniker, Elektriker, Hebammen, Krankenpflegerinnen, Psychologen, Chirurgen, Ärztinnen reisen für "Ärzte ohne Grenzen" in die Welt. Der erste große Einsatz beginnt in Beirut in den 1970er Jahren, es folgen die Katastrophen dieser Welt: Folter in Libyen, Hunger im Südsudan, Zerstörung nach dem Tsunami 2004, Ebola in Westafrika. Dabei ist "Ärzte ohne Grenzen" oftmals die letzte "Erste Hilfe".

So wie 1995 in Srebrenica, wo die bosnisch-serbische Armee ein Massaker plant und Tausende Muslime auf einem Fabrikgelände festsetzt. Neben einem australischen Arzt ist nur noch Christine Schmitz für "Ärzte ohne Grenzen" vor Ort. Die Krankenschwester aus Berlin wird später als Zeugin im Prozess gegen General Mladić aussagen, den Verantwortlichen für 8.000 Tote von Srebrenica.