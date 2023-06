ZeitZeichen

Danach reist Gerhard von Scharnhorst in diplomatischer Mission und unter zunehmenden Schmerzen nach Prag. Dort stirbt er am 28. Juni 1813 an Wundbrand. Auf seine Idee des Bürgers im Soldatenrock berufen sich später Politiker quer durchs Parteienspektrum. Ab 1956 gilt in der Bundesrepublik eine allgemeine Wehrpflicht, die 2011 zugunsten einer Freiwilligen-Armee ausgesetzt wird.