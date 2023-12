26.12.1968: Gerhard Colm, Mitgestalter der Währungsreform, stirbt

WDR Zeitzeichen. . 14:41 Min. . Verfügbar bis 26.12.2099. WDR 5.

wie die Nazis Gerhard Colm aus Deutschland verjagen,

wie der Forscher in den USA gewürdigt wird - und dennoch nach Deutschland zurückkehrt,

was Gerhard Colm zu einem der Architekten des Wiederaufbaus macht,

welche unrühmliche Rolle das Kiel Institut für Weltwirtschaft in seinem Leben spielt.

Dr. Gunnar Take (Universität Stuttgart)

Prof. Dr. Rolf J. Langhammer (IfW Kiel)

Gerhard Colm ist ein Patriot. 1897 wird er in Hannover geboren, studiert ab 1918 in Düsseldorf, Freiburg und München Staatswissenschaften mit Schwerpunkten auf Volkswirtschaft, Philosophie, Recht und Statistik. 1925 geht er nach Kiel zum noch jungen "Institut für Weltwirtschaft und Seeverkehr". Doch 1933 muss er Deutschland verlassen. Als SPD-Mitglied und Kämpfer für die Demokratie und den Rechtsstaat ist er zum Feindbild der Nazis geworden.In denhingegen wird er geschätzt. Hier ist gerade die Zeit gekommen für wirtschaftspolitische Berater wie Colm. 1946 wird er in den neu gegründeten "Council of Economic Advisers" des US-Präsidenten berufen.Doch Colm zieht es zurück nach Deutschland. 13 Jahre nach seiner erzwungenen Emigration besucht er sein Heimatland, um als-amerikanischer Staatsbürger beim wirtschaftlichen Wiederaufbau zu helfen. Es sind die Lehren aus den Versailler Verträgen und der Last der Reparationsvereinbarungen, die Colm dort zur Richtschnur macht. So entsteht etwa der Colm-Dodge-Goldsmith-Plan, die Grundlage der Währungsreform von 1948.Colm stirbt am zweiten Weihnachtstag 1968 in einem Krankenhaus in der Nähe von Washington.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Kay BandermannRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Michael Franke