Zeitzeichen

Für den Bonner Musikwissenschaftler Volkmar Kramarz der fast perfekte Weihnachtssong. "Wenn es den perfekten Song geben sollte, dann hat 'Last Christmas' definitiv einen Anspruch auf die vorderen Plätze."

Das Ende von "Wham!" und der Anfang einer neuen Karriere

Nach dem Ende von "Wham!" macht George Michael ab 1986 alleine weiter. Sein erstes Album "Faith" wird weltweit mehr als 14 Millionen Mal verkauft.

Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre ist er mit seinen Alben besonders erfolgreich in den USA. 1991 lernt er in Rio de Janeiro die Liebe seines Lebens kennen, den Brasilianer Anselmo Feleppa.

Die erste schwere Lebenskrise

Ein kurzes Glück. George Michaels Lebensgefährte stirbt 1993 an Aids. Es ist die erste schwere Lebenskrise des Künstlers. Im April 1993 wird George Michael in Beverly Hills festgenommen. In einem Park, der als Homosexuellen-Treff bekannt ist.

Zum ersten Mal erfährt die Öffentlichkeit, dass George Michael homosexuell ist. Die Presse, vor allem in den USA , verhöhnt ihn.

Mit Weltstars im Duett

Aretha Franklin und George Michael

George Michael setzt seinen musikalischen Weg fort. Er nimmt eine Coverversion des Roberta Flack-Songs "The First Time Ever I Saw Your Face" auf, singt im Duett mit Whitney Houston, Stevie Wonder oder auch Aretha Franklin.

Herzversagen am ersten Weihnachtstag

Musikalisch ist George Michael Mitte der 2010er-Jahre dort angekommen, wo er immer hinwollte.

Doch am ersten Weihnachtstag 2016 stirbt der Künstler an Herzversagen in seinem Haus südöstlich von Oxford. George Michael wird nur 53 Jahre alt.

Stand: 17.12.2021, 08:42