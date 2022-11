ZeitZeichen

Topquelle der Sowjetunion

Bereits wenige Monate später trifft er seinen sowjetischen Führungsoffizier auf dem Oberdeck eines Londoner Busses. Dort verrät Blake ihm Details über einen geplanten Spionagetunnel von West-Berlin in den Ostteil der Stadt. Ziel ist es, den Telefonverkehr des dort stationierten sowjetischen Militärs anzuzapfen. Die Sowjets lassen die Aktion der britischen und US -amerikanischen Geheimdienste über ein Jahr lang laufen, um ihre Quelle zu schützen. Denn nur eine Handvoll Leute sind in England über das Projekt informiert.

Dann nutzen die Sowjets heftige Regenfälle, um eine angeblich defekte Telefonleitung auszugraben - und stoßen so wie durch Zufall auf die Abhöranlage und machen das über die Medien publik. Blake wird für sie mehr und mehr zur Topquelle. Nach und nach verrät er die Namen mehrerer Dutzend britischer Spione, die sich in den Osten einschleusen konnten.

Flucht nach Moskau

Doch dann wird Blake von einem Überläufer enttarnt und 1961 in Großbritannien zu 42 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt allerdings nicht lange im Gefängnis: 1966 gelingen ihm der Ausbruch und die Flucht in die Sowjetunion. Blake, der am 11. November 1922 in Rotterdam als Sohn niederländisch-ägyptischer Juden geboren wurde und in von den Nazis besetzen Niederlanden im Widerstand aktiv gewesen war, ist mit sich im Reinen: "Um zu verraten, muss man zuerst dazugehören. Ich habe in England nie dazugehört."

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wird George Blake von Russland weiter finanziert. Als er am 26. Dezember 2020 mit 98 Jahren in Moskau stirbt, kondoliert seiner Familie auch Kremlchef Wladimir Putin - ein anderer prominenter Ex-KGB-Agent.