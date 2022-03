Zeitzeichen

Von Augsburg nach Brasilien

Geboren wird Moritz Rugendas am 29. März 1802 in Augsburg. Sein Vater Jeremias, selbst Maler von Schlachtenbildern und Professor an der Augsburger Kunstschule, fördert das Talent des Sohnes und empfiehlt ihn einem Adeligen. Der bereitet gerade eine der in Mode gekommenen Exkursionen nach Brasilien vor. Moritz ist 19 als er 1821 nach Westfrankreich reitet und von Bordeaux aus an Bord eines Segelschiffes nach Rio de Janeiro reist. In Brasilien angekommen, interessieren ihn sofort die Wälder, deren Pflanzen und Tiere.