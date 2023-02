ZeitZeichen

Keine Aufnahme ins Basketball-Team

Geboren wird Michael Jeffrey Jordan am 17. Februar 1963 in New York City. Sein Vater, ein Gabelstaplerfahrer, erzieht Michael und seine vier Geschwister zur Bodenständigkeit. Kaum zu glauben, aber in der zehnten Klasse wird Michael nicht ins Basketball-Team seiner Schule aufgenommen! Sein Ehrgeiz ist damals schon so ausgeprägt, dass sein hartes Training mit einem Sport-Stipendium der University of North Carolina belohnt wird.

"His Airness" verzaubert die Basketball-Welt

In die NBA , die nationale Basketball-Liga, wechselt Jordan 1985 und spielt für die damals mittelmäßigen Chicago Bulls. Doch mit Jordan erleben das Team, die Stadt und die NBA einen Aufschwung sondergleichen: TV -Quoten explodieren und Michael übertrifft, nein, pulverisiert alle an ihn gestellten Erwartungen: Schon in seiner ersten Saison macht er im Schnitt 28 Punkte. Sein Allzeitrekord liegt sogar bei 69 Punkten pro Spiel! Wegen seiner Lufthoheit erhält er die Spitznamen "Air" und "His Airness".

"Gott in Gestalt von Michael Jordan ."

Er verzaubert die Basketball-Welt mit seinen unfassbaren Bewegungen, bei denen die Schwerkraft aufgehoben zu sein scheint: Jordan fliegt hoch, dreht sich in der Luft und versenkt die Kugel rückwärts werfend im Korb! Seine Körpertäuschungen sind überraschend und elegant zugleich. Immer wieder schauen seine Gegner ehrfürchtig staunend den 1,98 Meter großen Jordan an. Larry Bird sagt über ihn: " Das war nicht Michael Jordan. Das war Gott in Gestalt von Michael Jordan."