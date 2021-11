Zeitzeichen

Den Spitznamen "Magic" bekommt der 1959 geborene Earvin Johnson schon als 15-Jähriger im Basketballteam seiner Highschool. Mit 2,06 Meter Körpergröße wäre der bullige Junge aus Michigan eigentlich prädestiniert für die Angreiferposition am Korb. Doch Johnson erweist sich als genialer Point Guard, als Spielgestalter, der seine Gegner mit genialen Pässen austrickst.

Von 1979 an spielt Magic Johnson in der US -Profiliga NBA für die Los Angeles Lakers. Bereits in der ersten Saison führt er die Mannschaft mit seinen temporeichen Dribblings zum Meistertitel und wird zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt. Vier weitere Championships mit den Lakers werden folgen.

" Ich habe mir immer alles angeguckt und war total fasziniert, weil der hatte was ", sagt Henning Harnisch, der als deutscher Nationalspieler mehrfach gegen den "Magischen" angetreten ist. Mit seinem schweren Körper habe Johnson zwar wie ein Bär gewirkt, " aber wenn der auf Touren kam, war er total schnell und hat wahnsinnige Pässe gespielt ."

Schockierendes Bekenntnis einer Sport-Ikone