Zeitzeichen

Wie sieht die "perfekte Küche" aus?

Bis ins letzte Detail durchgeplant

1926 geht sie nach Frankfurt am Main. Als ersten Auftrag soll sie den Grundriss der Küche für die Hausarbeit optimieren. Ein neues Terrain für Margarete Schütte-Lihotzky: "Bevor ich die Frankfurter Küche gemacht habe, habe ich nie selbst gekocht."



Mit Maßband und Stoppuhr lebt sie nun ihre Vorliebe für Präzision und Rationalität aus: Heraus kommt ein optimierter Arbeitsbereich auf knapp sechseinhalb Quadratmetern. Die Arbeitsflächen sind ausziehbar, das Material leicht abwaschbar und ein Drehstuhl soll die Hausfrau vor dem Ermüden bewahren.

Die anfängliche Kritik verstummt bald: "Die Frauen, die dort gearbeitet haben, waren wirklich alle sehr zufrieden ", sagt Schütte-Lihotzky einmal. " Sie haben ja gesehen, wie viel Arbeit sie sparen können." Bis 1930 werden allein in Frankfurt 10.000 Wohnungen mit dem Küchensystem ausgestattet.

Kommunistin und Widerstandskämpferin

In der Weltwirtschaftskrise fehlt den Kommunen das Geld für Wohnprojekte. Sie geht mit ihrem Mann Wilhelm Schütte, ebenfalls Architekt, 1930 in die Sowjetunion, später in die Türkei. Dort schließt sich die Kommunistin dem Widerstand gegen die Nazis an. Sie wird verraten und sitzt über vier Jahre im Gefängnis.



Als Margarete Schütte-Lihotzky bei Kriegsende wieder frei kommt, geht sie zurück nach Wien. Aber als ehemalige Kommunistin wird ihre Arbeit boykottiert. "Die großen Nazis haben schon wieder große Aufträge gehabt, und ich bekam 20 Jahre lang keinen" , erzählt sie.

Später Ehrung für ihr Lebenswerk

Margarete Schütte-Lihotzky – die Mutter aller Einbauküchen