ZeitZeichen

Berlin, der 6. Oktober 1929. Staatsbegräbnis in der Reichshauptstadt. Der junge Rundfunk überträgt live. Gustav Stresemann wird in seinem Sarg vom Reichstag durch das Brandenburger Tor zum Außenministerium in der Wilhelmstraße gefahren. Hunderttausende säumen den Weg.

Stresemann stirbt jung an den Folgen eines Schlaganfalls. Nur sechs Jahre ist er in höchsten Staatsämtern, um die Weimarer Republik zu stabilisieren. Der Liberale hat die damals in Deutschland seltene Gabe, sich auch in die Position anderer Länder und Politiker zu versetzen und ihre Bedürfnisse zu sehen. Die "Verhinderung jeden Kriegs" , das war seine Leitlinie.

Sohn eines Berliner Bierverlegers

Gustav Stresemann kommt 1878 in Berlin zur Welt. Der Vater ist ein so genannter Bierverleger. Er betreibt ein kleines Geschäft, versorgt vor allem Berliner Arbeiter mit Bier. Sohn Gustav darf als einziges von acht Kindern studieren. Das Fach: Nationalökonomie.