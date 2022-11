ZeitZeichen

Die Doppelbegabung Donizettis

Geboren wurde Gaetano am 29. November 1797 in einer Souterrainwohnung in Bergamo als fünftes Kind des Textilarbeiters Andrea Donizetti und seiner Frau Domenica. Mit acht Jahren nimmt das Leben Gaetanos die entscheidende Wendung: Er kann die Musikschule des deutschen Komponisten Simon Mayr besuchen, der begabte Kinder aus armen Familien fördert.

Donizetti erhält Unterricht in Gesang, Cembalo und Geige sowie in Komposition bei Maestro Mayr. Der empfiehlt den Begabten 1815 nach Bologna. Parallel bewirbt sich Gaetano auch erfolgreich in der Kunstakademie. Er bleibt der Musik treu und spielt fortan sein visuelles Talent in exakten Anweisungen für Regie und Bühnenbild aus.

Privates Leid