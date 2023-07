ZeitZeichen

Der Reiseschriftsteller

Als junger Mann entdeckt Cees Nooteboom das Reisen per Anhalter für sich - Erlebnisfutter für seinen ersten Roman " Philip und die anderen ", der 1955 in den Niederlanden Furore macht. Die Leidenschaft, andere Länder zu erkunden und die leichte Hand, mit der er die Welt schildert, macht in den 1960er Jahren aus ihm einen gefragten Reiseschriftsteller. Afrika, Südamerika, Asien - überall nähert sich der feinsinnige Beobachter mit Neugier dem Fremden und fasst das Erlebte in einer prägnanten und zugleich zugänglichen Prosa zusammen. Den internationalen Durchbruch als Romanautor erlebt Nooteboom 1980 mit seinem Roman " Rituale ".

Durchbruch mit "Rituale"

Von 1988 bis 1990 weilt Cees Nooteboom nicht in der Ferne, sondern gleich nebenan, in Deutschland, genauer in Berlin. Dort wird er Zeuge des Zusammenbruchs der DDR . Seine Beobachtungen der Wendezeit erscheinen in dem Reportageband " Berliner Notizen ".

Aber auch als Lyriker sticht Nooteboom hervor. Sein Freund, der Lyriker Joachim Sartorius, nennt die Gedichte " philosophisch, aber doch leicht ". Und Ralf Grüttemeier, Professor für Niederländische Literaturwissenschaft an der Universität Oldenburg, charakterisiert den Autor als jemanden, "der nicht immer mit einer tiefen Furche in der Stirn herumläuft" und der "eine ungeheure Neugier hat" .

Der Optimist