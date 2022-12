ZeitZeichen

Als kindliche Arbeitskraft benutzt

Geboren wird Anna Louisa am 1. Dezember 1722 in Hammer, damals Schlesien. Ihr Vater ist Gastwirt, ihre Mutter gönnt der Tochter " wenig Achtsamkeit ". Einem Großonkel verdankt sie ihre erste, grundlegende Bildung. Er nimmt das verwahrloste, als dumm verschriene sechsjährige Mädchen in seine Obhut und stillt ihren Bildungshunger. Bei ihm lernt sie lesen, schreiben und entdeckt die Welt der Literatur.

Als Anna Louisa zehn Jahre alt ist, holt die Mutter sie zurück und benutzt sie die nächsten fünf Jahre als Arbeitskraft: Kinder und Kühe hüten, dazu Hausarbeit. Mit 15 wird Anna Louisa an einen Tuchmacher verheiratet. Ein sozialer Aufstieg, der jedoch 1749 in einer Scheidung endet. Mittellos und ohne Unterkunft muss Anna Louisa für sich und zwei kleine Töchter sorgen. Die Jüngste überlebt nicht, verzweifelt flüchtet die Mutter in die erstbeste Ehe mit dem Schneider Daniel Karsch. Er entpuppt sich als gewalttätiger Säufer und wird zum Glück der Karschin zum Militär eingezogen.

Gelegenheitslyrik ebnet den Weg

Mitten im siebenjährigen Krieg - die Karschin ist in Glogau gelandet - kann sie mit Gelegenheitsgedichten, etwa zu Hochzeiten, Geld verdienen. Daneben schreibt sie anspruchsvolle Lyrik, der Kreis ihrer Bewunderer und Unterstützer wächst. Ihren Durchbruch hat sie mit Hymnen auf den preußischen König Friedrich II.

Der Ruhm in Berlin